Romano d'Ezzelino, signora va al cimitero e poi scompare nel nulla: ritrovata

Una giornata di paura per i familiari di Jolanda Fasini Ortis, una signora di 73 anni si era recata al cimitero, probabilmente in visita al marito da poco scomparso, e poi non aveva più dato notizie di sé.



Dopo aver alleratato i soccorsi alle 17, la donna è stata ritrovata dopo qualche ora dal figlio stesso, confusa ma in buone condizioni. E' stata comunque presa in carico dal Suem 118 per gli accertamenti del caso.