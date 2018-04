Romano d'Ezzelino, rogo devasta la soffitta: casa salvata in extremis

Il rischio era quella che la casa finisse avvolta della fiamme a causa di un incendio divampato nella soffitta di un'abitazione in via Albere a Romano d’Ezzelino. Il rogo, per cause ancora da accertare, è scoppiato alle 13.30 circa di giovedì. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito il peggio.

I pompieri accorsi da Bassano con due automezzi hanno in breve tempo circoscritto le fiamme, che hanno interessato un divano e altro mobilio depositato nel sottotetto, adibito a deposito. Le operazioni di completo spegnimento e areazione dei locali sono durate circa un’ora e mezza.