Romano d’Ezzelino, evade di nuovo dai domiciliari per comprare le sigarette

Era già stato arrestato alcuni giorni fa per lo stesso reato di evasione dai domiciliari, ma P.G. nella tarda mattinata di sabato si stava ancora una volta muovendo senza autorizzazione a Romano d’Ezzelino fuori dal domicilio, questa volta presso una rivendita di tabacchi.

I carabinieri lo hanno, però, nuovamente tratto in arresto, in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì mattina.