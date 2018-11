Fuga di gas fa esplodere la cucina: famiglia miracolata

La famiglia era a tavola per pranzo quando la cucina è esplosa all'improvviso a causa di una fuga di gas. È successo nella giornata di sabato in un'abitazione in via Tedesca a Romano d'Ezzelino.

Poco dopo mezzogiorno una pensionata di 73 anni stava pranzando con il figlio e la nipotina quando, all'improvviso il botto tremendo e la deflagrazione che ha distrutto la cucina e fatto saltare i vetri della stanza. La donna è finita a terra ed è stata colpita da un cassetto riportando fortunamente solo delle lievi ferite a una gamba. La piccola e suo padre sono rimasti miracolasomante illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa per la messa in sicureza dell'abitazione.