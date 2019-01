Malore fatale: ciclista 65enne muore sulla strada per il Grappa

Un malore fatale è probabilmente la causa della morte di Raimondo Ruzzier, un 65enne di Murano in provincia di Venezia - ex dipendente ACTV - che mercoledì verso mezzogiorno in via Carlessi a Romano d'Ezzelino è caduto improvvisamente dalla sua bicicletta.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava per affrontare la strada in solitaria che porta verso il monte Grappa quando si è accasciato a terra. Un ragazzo del posto del posto ha portato i primi soccorsi chiamando immediatamente il 118 giunto sul posto con un'ambulanza dopo qualche minuto.

I medici del Suem, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne. I carabinieri di Romano d'Ezzelino sono intervenuti per i rilievi del caso e il velocipide è stato posto sotto sequestro come disposto dal pubblico ministero di turno.