Romano d'Ezzelino, ruba 20 articoli all'ipermercato: 48enne denunciata

Uno shopping continuato con furto. Una 48enne di origine serba, residente a Romano d‘Ezzelino, è stata denunciata per tentato furto aggravato in danno dell’ipermercato Battocchio. Il fatto è successo nel pomeriggio di sabato nel paese dell'hinterland bassanese.

La donna, dopo aver prelevato diversi articoli dagli scaffali, credendo di non essere notata, era entrata dapprima all’interno di un camerino per poi uscirne con circospezione, tenendo stretta a sé la sua borsa. Un particolare che non e’ sfuggito alla commessa che nello spogliatoio ha notato numerose etichette adesive di varia merce attaccate allo sgabello e sulla parete.

Il direttore, avvisato dalla dipendente, ha iniziato a controllare la donna a distanza che nel frattempo, transitando lungo le varie corsie, ha continuato a disfarsi di alcune confezioni di prodotti. Alla fine la donna si e’ presentata alla cassa pagando solamente un paio di articoli riposti nel cestino della spesa e all’atto di oltrepassare le barriere antitaccheggio, il sistema si e’ attivato e all’arrivo dei carabinieri la serba ha consegnato una ventina di articoli nascosti nella sua borsa, fra cui creme varie, profumi del valore di circa 70 euro. La merce e’ stata recuperata e restituita al titolare del supermercato che ha poi formalizzato la relativa denuncia per il furto subito.