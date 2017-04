Romano d'Ezzelino, insospettabile arrestato: in casa una serra professionale di marijuana

Una coltivazione professionale di marijuana, composta di riscaldamento, igrometri, ventilazione e temporizzatori, oltre alle classiche lampade, nascosta da un armadio. A finire in manette è stato un 43enne di Romano d'Ezzelino, F.I., che ha patteggiato un anno e 4 mesi (pena sospesa) e 4mila euro di multa.



I carabinieri avevano ricevuto alcune segnalazioni di uno strano via vai di noti tossicodipendenti dalla casa dell'insospettabile lavoratore. L'operazione è scattata venerdì pomeriggio e, nel corso della perquisizione, hanno ispezionato un soppalco pieno di mobili che non sembravano fissati al muro. L'intuzione era corretta tanto che, spostandone uno, i militari hanno scoperto la serra, oltre a 700 grammi di droga già pronti per lo spaccio. L'uomo è stato quindi arrestato.