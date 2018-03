Romano D'Ezzelino, bloccati sul Monte Grappa da una tormenta: tre giovani salvati dai pompieri

La notte scorsa, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale Generale Cadorna nel comune di Romano d’Ezzelino per portare in salvo tre giovani, rimasti bloccati in auto da una tormenta di neve, qualche chilometro prima del rifugio Bassano.

I pompieri intervenuti con un fuoristrada 4X4 munito di catene, hanno raggiunto i tre malcapitati, bloccati nell’auto lungo la strada, mentre continuava la copiosa nevicata intorno a quota 800 metri sul Monte Grappa. I tre giovani: due ragazzi di San Martino dei Lupari e Refrontolo e una ragazza di Cittadella, avevano affrontato la strada con un’auto sportiva ad assetto ribassato, rimanendo bloccati dalla neve depositata lungo la strada con uno strato tra i venti e trenta centimetri con accumuli ancora maggiori lungo le curve.

I giovani sono stati portati a valle fino a Romano e nella giornata di oggi provvederanno al recupero dell’auto lasciata questa notte sul posto lungo la strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Bassano sono terminate intorno alle ore 2.