Romano, bomba day in Valle Santa Felicita

Venerdì dalle 7 del mattino sino alla fine delle operazioni, la Valle Santa Felicita, tra Romano d’Ezzelino e di Borso del Grappa (Treviso), sarà interamente sgomberata per far brillare un ordigno bellico che potrebbe contenere gas tossici.

Affinchè le operazioni vengano svolte in sicurezza verrà sgomberata un'area di 800 metri di raggio dal punto in cui è stato trovato l’ordigno, nel fondovalle attorno all’ex poligono militare Nato. Sospesa anche la circolazione sui sentieri escursionistici della zona: 52, 53 e 54 in provincia di Vicenza, e 70, 80, 100 in provincia di Treviso.

Le operazioni saranno svolte dagli artificieri del Nucleo E.o.d. del Centro tecnico Logistico Interforze Nbc di Civitavecchia, con il concorso del comando 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento. L'intervento sarà coadiuvato dai carabinieri di Bassano e Romano insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco di Bassano. Interverranno anche i volontari della protezione civile e della Croce rossa.