Rogo nel sottotetto: intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di lunedì, poco prima delle 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Dugale ad Arzignano per l’incendio della coibentazione di un sottotetto innescato da una canna fumaria.

La squadra dei pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno rimosso tutto l’isolamento in parte bruciato a causa della lenta combustione, probabilmente già in atto da qualche giorno. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.