Rogo in un appartamento: l'incendio causato da una candela votiva

Intervento dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del Suem domenica mattina verso le 10:30 in un appartamento in via Egidio di Velo a Vicenza per un principio d'incendo. I pompieri sono intervenuti per spegnere un rogo causato probabilmente da una candela votiva accesa dal propietrario, un uomo di mezza età.

Le fiamme aveva iniziato ad avvolgere l'angolo di una stanza bruciando parte del mobilio e causando un denso fumo in parte respirato dall'inquilino. L'uomo è stato portato all'esterno mentre i pompieri spegnevano le fiamme e i sanitari del Suem hanno controllato che il fumo non gli avesse creato delle complicazioni, ma i suoi parametri sono risultati regolari.