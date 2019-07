Malore fatale per un ciclista : muore nonostante il soccorso dei passanti

Un malore fatale ha colpito un ciclista verso le 14 di domenica pomeriggio a Roana in via Romeo Sartori. Quella che doveva essere una gita domenicale con la famiglia sull'Altopiano si è trasformata in una tragedia.

L'uomo, G.F., 67 anni di Orgiano, era in sella a una bici auto-assistita assieme alla moglie e i figli quando improvvisamente si è accasciato a terra lamentando di sentirsi male. Sul posto si trovavano due giovani medici che hanno prestato un primo soccorso, chiamando nel frattempo il Suem e un elicottero.

All'arrivo dell'elisoccorso per il 67enne non c'era purtroppo niente da fare e gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale di Roana.