Rogo nel sottobosco: in fiamme 1000 metri quadrati

Poco dopo l’alba di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verenetta a Roana per un incendio di sottobosco. La squadra dei pompieri accorsa da Asiago con un’autopompa, un modulo antincendio boschivo e cinque operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, che si sono sviluppate in prossimità della strada.

Circa 1000 mq la superficie interessata dal fuoco, che ha lambito la vicina pineta. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 8 circa.