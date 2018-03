Roana, auto distrutta dalle fiamme: è dolo

Poco prima delle ore 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in un parcheggio di un condominio in via Maggiore a Roana per l’incendio di un’auto. All’arrivo dei due mezzi dei pompieri di Asiago la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Gli operatori hanno spento il rogo, evitando l’estensione alle altre vicine autovetture.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La Ford Fiesta era stata parcheggiata nella serata di ieri. Le operazioni di completo spegnimento e i rilievi dei vigili del fuoco sono terminati intorno alle ore 9.