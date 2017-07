Roana, anziana turista avvolta dalle fiamme: gravissima

E' trasportata in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona con ustioni gravissime una donna di 78 anni vittima di un incidente domestico.



Suem 118 e vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì mattina a Cesuna di Roana, dove la donna, di Dueville, si trovava in villeggiatura. Mentre stava cucinando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una fiammata e gli abiti hanno preso fuoco. Soccorsa dai vicini prima e dai Suem 118 dopo, le sue condizioni sono critiche.