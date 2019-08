Ricerche concluse, ritrovata vicino casa Laura Zordan: confusa ma in buone condizioni

Per giorni aveva tenuto con il fiato sospeso la famiglia che per prima aveva lanciato l'allarme. Intorno alle 12 di lunedì, la svolta. Laura Zordan, 63enne di Novale, frazione di Valdagno è stata ritrovata. La donna era confusa, disorientata ma in buone condizioni. A ritrovarla, vicino alla sua abitazione, sono stati i volontari e le forze dell'ordine impegnati nelle ricerche.

«Non c'era stato nessun preavviso o niente che facesse supporre un suo allontamento senza avvisare», aveva spiegato il figlio Daniele, che abita con i genitori «Io sono uscito a meno un quarto alle 10 da casa ed era tutto tranquillo, mentre mio padre è andato fare la spesa mezz'ora dopo ed è tornato a mezzogiorno e mezzo. Mia madre deve essere sparita verso le 11:30 dopo aver steso un ciclo di lavatrice e aver sistemato casa».

Dopo ore d'angoscia, la famiglia ha potuto riabbracciare la sua Laura.