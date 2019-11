Ritorno di fiamma accendendo un fuoco: 61enne gravemente ustionato

Grave incidente domestico nella tarda mattinata di mercoledì a Calvene. Per cause ancora in corso di accertamento un 61enne, resiente in via Magan, si è gravemente ustionato al viso e al collo ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Santorso in codice rosso. I medici stanno decidendo se trasferirlo al reparto grandi ustionati di Verona.

Dalle prime informazioni pare che l'uomo sia stato colpito da un ritorno di fiamma mentre cercava di accendere un fuoco con l'alcol nel caminetto di casa. Sul posto è arrivata un'ambunza del Suem e i medici hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, poi portata al pronto soccorso.

(in aggiornamento)