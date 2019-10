Rissa violenta al bar: denunciata banda di quattro giovanissimi

I carabinieri, nella mattinata di mercoledì, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per i reati di concorso in lesioni personali, rissa, minacce e danneggiamento aggravato, A.F.O 23enne, G.L. 23enne, G.A.L 19enne, e B.Z. 22enne.

Il quartetto, in base agli indizi raccolti dai militari, la notte del 14 settembre scorso all’esterno del locale “Enoteca La Caneveta” in piazza Roma a Barbarano Mossano si sono resi responsabili della rissa per futili motivi e delle conseguenti lesioni personali e minacce verso un 29enne residente a Noventa Vicentina e un 32enne residente a Barbarano Mossano, oltre al danneggiamento di alcuni arredi del locale. Il gruppo si è poi allontanato prima dell'arrivo della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici.

Alcuni tra gli indagati, nei giorni scorsi, sono stati destinatari di altrettante perquisizioni da parte dei militari dell’Arma con le relative denunce.