Rissa fuori dalla discoteca, balordi ubriachi pestano a sangue due parcheggiatori

Ancora tutta da chiarire la dinamica della maxi-rissa scoppiata all'alba di giovedì all'esterno di Villa Bonin in via Del Commercio, a discoteca chiusa. Secondo quanto riferito dalla polizia e dalla testimonianza di Stanislao Somma, responsabile di "Pantere Security", società che gestisce il servizio di sicurezza all'interno della discoteca e si occupa anche del parcheggio, un gruppo di giovani ubriachi hanno prima aggredito un "pr" del locale e poi una ragazza.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse per un conto pagato da uno al posto di un altro. La baruffa è continuata all'esterno della discoteca una mezz'ora dopo la chiusura. Due parcheggiatori, un ventenne e un cinquantenne, quest'ultimo persona con disabilità, sarebbero intervenuti per fare da pacieri e in cambio hanno ricevuto pugni in faccia e, una volta finiti a terra, anche calci violenti su tutto il corpo.

Avvertiti da un testimone, due "Pantere" - tra cui Somma - che erano all'interno della discoteca, sono usciti subito all'esterno ma gli aggressori (a quanto sembra dei giovani di Arzignano) sono scappati. Due di loro sono saliti a bordo di un'auto che poi hanno deciso di abbandonare nel parcheggio, fuggendo a piedi e inseguiti dai "buttafuori". Uno ha fatto una corsa disperata ed è riuscito a disperdere le proprie tracce mentre l'altro è stato trovato dalla security disteso a terra, stremato dalla corsa e dall'alcol ingerito. Invitato a tornare verso Villa Bonin, il balordo è salito in auto fuggendo con le portiere aperte.

Le volanti della questura, avvisate, sono arrivate sul posto e, a quanto sembra, hanno già identificato i responsabili della rissa. I due parcheggiatori, invece, sono finiti in ospedale a causa delle botte ricevute.