Rissa nel bar: due giovani aggrediti dal "branco"

I carabinieri di Campiglia dei Berici, nella notte tra sabato e domenica, alle 01.45 circa, sono intervenuti a Barbarano Mossano per una violenta rissa in piazza Roma.

I militari dell’Arma, al loro arrivo, hanno trovato ad attenderli due giovani del luogo che, poco prima, mentre erano all’interno di un locale della piazza sono stati aggrediti con calci e pugni, per futili motivi, da un gruppo di giovani che successivamente si dileguavano.

Le vittime dell’accaduto hanno riportato lesioni lievi, per le quali non era è stato necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118. Le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire all’identità degli autori del fatto.