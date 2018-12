Rissa al bar in pieno centro, spunta un coltello: due feriti

Rissa da bar in pieno centro a Valdagno nella notte tra venerdì e sabato con il bilancio di due feriti fortunatamente in maniera non grave. Protagonisti un gruppetto di amici di un 29enne di origini olandesi ospitato dalla madre residente in città.

Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine è enrato al "Albergo Ristorante Roma" di via Garibaldi verso mezzanotte e ha iniziato a importunare gli altri clienti e a sputare per terra, secondo il racconto del titolare poi fatto ai carabinieri del maggiore Maronese intervenuti sul posto. A quel punto il gestore dell'albergo lo ha invitato ad andarsene spingendolo fuori dal locale ma nel farlo è stato colpito alle spalle da una terza persona - probabilmente una donna - che l'ha colpito alla testa con uno sgabello.

A difendere l'uomo sono quindi intervenuti il figlio e un altro cliente ma quest'ultimo è stato ferito superficialmente da un coltello (5 punti di sutura e tre giorni di prognosi) a quanto sembra estratto dall'olandese che è denunciato per lesioni aggravate. Anche il titolare del bar è finito in ospedale con una prognosi di 12 giorni. «Stiamo visionando le immagini di sorveglianza per risalire agli altri responsabili della rissa», ha commentato il maggiore Maronese che, anche attraverso le testimonianze del gestore contano di individuare in breve tempo tutti i protagonisti dell'episodio.