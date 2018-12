Riqualificazione di viale San Lazzaro, Rucco: “Recuperiamo la porta ovest della città”

“Questa non è la semplice riqualificazione di una strada, ma il recupero di una parte di città abbandonata per troppi anni a se stessa. Questo intervento, che si integra con quelli già previsti nella zona a carico dei privati, punta a restituire qualità estetica e ordine alla porta ovest di Vicenza”.

Il sindaco Francesco Rucco è ritornato mercoledì sul tema della riqualificazione e messa in sicurezza di viale San Lazzaro, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale per un importo complessivo di 600 mila euro. “Proprio per l'importanza di questo lavoro – ha aggiunto il sindaco – ho dato mandato all'assessore Cicero di incontrare tutti i cittadini che, sensibili all'argomento, vogliano vedere le carte e proporre eventuali migliorie che si potranno introdurre in sede di progetto esecutivo. ”.

Da parte sua Cicero ha ricordato che i punti qualificanti del progetto "saranno l'illuminazione centrale uniforme da Ponte Alto fino a viale Crispi, le alberature ornamentali, la bassa aiuola spartitraffico per impedire le inversioni a U, i nove passaggi pedonali, il grande slargo ovale che a metà asta consentirà di fare l'inversione di marcia in tutta sicurezza, vele centrali al posto degli antiestetici striscioni pubblicitari, l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, la riqualificazione e l'allargamento dei marciapiedi, la riorganizzazione delle fermate degli autobus, delle isole ecologiche e dei posti auto che comunque vengono confermati... E' attraverso l'insieme di tutti questi questi elementi che trasformeremo questa strada in vero viale d'accesso alla città”.