Rimorchio carico di mais si rovescia: strada bloccata, ferito il conducente

Nel primo pomeggio di venerdì, intorno alle 13.30, un rimorchio agricolo carico di mais si è rovesciato mentre transitava lungo la SP 246 invadendo la carreggiata e bloccando la circolazione in entrambi i sensi.

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta sul posto mettendo in sicurezza i veicoli e facendo intervenire il Suem 118 per prestare soccorso al conducente del trattore sollecitato violentemente durante il ribaltamento del carico, che ha bloccato la strada Marosticana, che collega Vicenza a Bassano del Grappa.

Sono ancora in corso le operazioni di recupero del rimorchio e del carico per poter riaprire la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la deviazione del traffico.