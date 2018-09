Rifugio Bertagnoli, scivola per una decina di metri: grave 55enne

Alle 15.40 circa la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per un'escursionista infortunatasi, mentre con il marito scendeva lungo una strada forestale in direzione del Rifugio Bertagnoli.

La donna, G.G., 55 anni, di Arzignano, era scivolata ruzzolando per una decina di metri nella scarpata laterale e riportando la probabile lussazione di una spalla e un trauma al ginocchio. Una squadra si è portata sul posto e, dopo aver raggiunto la donna, le ha prestato le prime cure e la ha imbarellata. I soccorritori hanno poi sollevato per contrappeso la barella fino alla strada, da dove in jeep hanno trasportato l'infortunata all'ambulanza arrivata al Bertagnoli per accompagnarla all'ospedale di Arzignano.