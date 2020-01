Sversamento rifiuti reflui nella rete fognaria pubblica: denunciate otto persone

I finanzieri del Nucleo PEF di Vicenza hanno sviluppato un’indagine, dapprima d’iniziativa e poi su delega della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha portato ad accertare che, in maniera sistematica, i conducenti di autobotti di proprietà di cinque imprese operanti nel territorio Vicentino utilizzate per lo spurgo dei pozzi neri, invece di smaltire correttamente il rifiuto liquido negli impianti di depurazione autorizzati, sversavano illecitamente i liquami trasportati (costituiti da reflui urbani di provenienza domestica) nei pozzetti e/o tombini della rete fognaria di vari Comuni della provincia.

Appurati 106 casi di illecito sversamento di liquami in pozzetti e/o tombini della rete fognaria pubblica. Nel corso dell’investigazione, inoltre, è stato riscontrato che, al fine di ridurre illegalmente i costi aziendali, una delle imprese investigate si approvvigionava di acqua pubblica sottraendola da idranti antincendio siti nel territorio provinciale, così concretizzando la fattispecie di reato di furto aggravato d’acqua.

Il gip del Tribunale di Vicenza, ha quindi emesso un Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valori patrimoniali in capo alle imprese investigate strumentali per porre in essere l’illecita attività, per un valore complessivo stimato in 400.000,00 euro.

Contestualmente, la Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto la perquisizione degli uffici delle cinque imprese in disamina e dei rispettivi rappresentanti, al fine di rinvenire ulteriori elementi probatori anche in relazione a fatti di evasione fiscale per il mancato rilascio della documentazione fiscale relativa alle prestazioni di servizio rese ai privati dietro corrispettivo e, quindi, per l’omessa indicazione in dichiarazione dei pertinenti ricavi.