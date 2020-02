Rifiuti fuori dai bidoni, telecamere incastrano i trasgressori: 1.200 euro di multa

Nei giorni scorsi sono state quattro le sanzioni elevate per mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani in città, per un importo complessivo di 1.200 euro.

Le aree di accertamento delle violazioni sono state via Petrarca, strada Pasubio e via Faggin, nelle quali, grazie anche al sistema di videosorveglianza mobile, sono state individuate e sanzionate quattro persone per abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

Per ciascuno la sanzione amministrativa elevata è stata di 300 euro.