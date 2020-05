Rifiuti abbandonati in strada: multata una ditta

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia intercomunale Vicenza Ovest hanno sanzionato una ditta di Arzignano per aver abbandonato i rigiuti in via Trieste.

Su segnalazione di alcuni cittadini, il vigile di quartiere Luca Zagardi, è intervenuto sul posto e dall'ispezione dei sacchi, conferiti in periodi errati rispetto alle giornate previste per il ritiro dei rifiuti differenziati, ha reperito documentazione sensibile tale da risalire al responsabile dell'abbandono. La ditta in questione è stata sanzionata con una multa di 200 euro.

"La polizia di quartiere - hanno dichiarato il siindaco Alessia Bevilacqua e il vice Enrico Marcigaglia - con la sua professionalità, tempismo e risultati rende questo nucleo operativo un valore aggiunto per la città di Arzignano e il comando stesso."