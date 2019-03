Rifiuta il ricovero armato di coltello: operazione dei carabinieri

Nel primo pomeriggio della giornata odierna i carabinieri della Stazione di Malo e del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti a supporto delle Polizia Locale per effettuare un T.S.O. nei confronti di B.M. 53 anni.

L'uomo, in evidente stato di alterazione psichica, restio ad essere condotto presso il locale nosocomio, non ha lasciato avvicinare gli operatori brandendo un coltello a serramanico sulla soglia di casa sua. Non essendovi altre persone presenti in casa del B.M., si è deciso di cinturare la zona e di far intervenire un militare con qualifica di negoziatore dal Comando Provinciale CC di Vicenza.

Lo stesso, convinto il B.M. ad entrare in casa, ha parlato con lui per diverso tempo al fine di convincerlo a sottoporsi alle cure necessarie; constatato che i tentativi erano inutili in quanto il soggetto non sembrava poter sostenere un costante e coerente ragionamento logico, il negoziatore ha fatto in modo di distrarre il B.M. perché abbandonasse per poco il coltello su di un tavolo e, in quella frazione di tempo, gli altri militari sono intervenuti per allontanare definitivamente l’arma e bloccare l’uomo che, una volta sedato, è stato trasportato all’ospedale tramite l’ambulanza per i dovuti trattamenti.