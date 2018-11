Rinuncia le cure per salvare il bambino: muore a 36 anni

Una grande esempio di coraggio in una vicenda tragica e dolorosa. Silvia Pozzan, giovane mamma di 36 anni di Sossano non ce l'ha fatta contro il male che ha combattuto per anni. Martedì scorso è morta per un tumore al fegato che è degenerato in pochi tempo. Silvia, tre anni fa, aveva rifiutato le cure della chemio perché non voleva rinunciate al suo bambino che avrebbe perso se avesse accettato la terapia.

Dopo aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, che aveva combattuto 10 anni prima, Silvia - come scrive Il Giornale di Vicenza - ha combattuto prima contro un carcinoma al seno per poi scoprire la massa tumorale al fegato.

La giovane mamma lascia il marito e il figlio. I funerali verranno celebrati sabato mattina alle 10 nel cimitero di Orgiano.