Convocato in tribunale come teste rifiuta di fornire le proprie generalità: denunciato

I carabinieri della Stazione di Vicenza, nella mattinata di mercoledì, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, R.C. 48enne, per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

L’uomo mentre si trovava in un’aula del Palazzo di Giustizia perché convocato come teste in un procedimento penale, a seguito dei ripetuti inviti rivoltigli dal giudice in udienza a mantenere un atteggiamento adeguato, gli veniva intimato di allontanarsi.

L’indagato, nonostante la consueta presenza in aula dei Carabinieri di servizio durante le udienze, continuava nella sua condotta rifiutandosi, inizialmente, di fornire le proprie generalità che, successivamente, venivano acquisite. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria che valuterà i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.