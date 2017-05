Prestiti per la casa, a Vicenza li chiedono i 40enni: una delle età più basse di tutta Italia

In provincia di Vicenza si chiedono prestiti di importo sostenuto e, secondo una ricerca di facile.it e prestiti.it nel primo trimestre 2017 la richiesta media si è attestata sopra i 12.190 euro, ulteriormente in crescita, seppur di poco, rispetto al 2016 (+0,35%). Aumenta anche la durata media del prestito (67 rate), mentre diminuisce l’età del richiedente (40 anni).

I veneti hanno fatto ricorso ai prestiti in maniera decisamente più netta, con incrementi negli importi richiesti, in media, pari all’8,3%. Il dato arriva dai principali comparatori italiani del settore che hanno preso in esame un panel di oltre 2.500 richieste di finanziamento presentate in regione nei primi tre mesi del 2017.

Secondo i dati emersi dall’osservatorio, chi ha presentato la richiesta, aveva in media 40 anni, una delle età più basse di tutta Italia fra chi richiede prestito e che però, a ben guardare, varia abbastanza in regione, oscillando fra gli estremi di Verona (39 anni in media) e Rovigo (43 anni).

Venezia è la provincia in cui si sono chiesti gli importi maggiori (12.993 euro, il 6,3% in più rispetto alla media regionale, da restituire in 67 mesi). Alle sue spalle, ma molto staccate, Vicenza (12.193 euro, 67 rate) e Verona (12.162 euro, 66 mensilità quelle previste per la restituzione). Ma quali sono i motivi che spingono i residenti in Veneto a richiedere un prestito personale? Secondo l’analisi la maggior parte delle domande è legata all’ottenimento di prestiti per ristrutturare casa (24,01% 16.178 euro il taglio medio) e, a seguire, l’acquisto di auto usate (18,90%, 10.886 euro).