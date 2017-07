Profughi, a settembre si toccherà quota 2900: la mappa dell'accoglienza a Vicenza

Lo scorso giugno Danjuma, un ragazzo del Gambia, di notte andava in cucina e si faceva da mangiare. Effetto del ramadan che, per tutta la sua durata - circa un mese - ha creato qualche disagio alla famiglia che lo ospitava, vicentini cattolici al 100 percento. Poi la convivenza è tornata alla normalità. Qualche mese prima, a Marano vicentino, un agricoltore ha alzato la mano durante una riunione dopo essere stato zitto quasi tutto il tempo. "Questo ragazzo potrebbe anche venire ad aiutarmi qualche volta nei campi".

Quell'incontro era stato organizzato per "preparare" i cittadini all'arrivo degli stranieri nel piccolo paese. Il prossimo 10 luglio, a Vicenza, un 23enne nigeriano sarà processato per spaccio. Quando la polizia locale lo ha scoperto, qualche giorno fa, in tasca aveva un permesso di soggiorno. Per la legge era un rifugiato politico ma per molti suoi clienti del thienese, semplicemente un pusher. É il mondo dell'immigrazione che nella stragrande maggioranza dei casi, nella provincia berica come in Italia, oggi ha un solo nome: richiedenti asilo o, se preferite, profughi.



I DATI