Ricercato da mesi, lo trovano a dormire in una casa famiglia: arrestato

La sorpresa di un ospite indesiderato, entrato chissà come in una casa-famiglia che dà rifugio sopratutto a donne vittime di maltrattamenti, ha fatto scattare l'allarme. Gli operatori, nella giornata di martedì hanno chiamato la polizia dopo aver trovato l'uomo che non sapeva dare spiegazioni valide alla sua presenza ed era sprovvisto di documenti.

Gli agenti lo hanno portato in questura e identificato in un nigeriano di 31 anni, Ken Enogheghase. Lo straniero aveva a suo carico un ordine di cattura per cumulo di pene relative a due condanne per rapina e per resistenza a pubblico ufficiale. Condannato in via definitiva, l'uomo era ricercato dallo scorso maggio ed è stato arrestato e trasferito in carcere a Vicenza dove dovrà scontare tre anni di reclusione.