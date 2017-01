Riccardo Aldighieri, il vicentino disabile da vittima di bullismo a modello amico di Fedez

Riccardo Aldighieri ha 19 anni, vive a Vicenza e la sua caratteristica è di essere un guerriero dal viso d'angelo. Disabile dalla nascita, combatte ogni giorno per riuscire a camminare, ha vinto contro il bullismo e la discriminazione per il suo essere gay e sogna in grande. "Ecco come ho fatto"