Imprenditore sposato vittima di ricatto sessuale da parte di due marocchini

Si poterebbe chiamare "Signori e signori", parafrasando il noto film di Pietro Germi che raccontava i peccati nascosti della pudica borghesia veneta, il film su questa vicenda a sfondo omosessuale.

Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, un imprenditore vicentino 42enne, regolarmente sposato e con figli, si sarebbe rivolto in questura per denunciare il ricatto di un nordafricano che chiedeva un rapporto sessuale con lui.

A quanto pare, il vicentino aveva intrapreso una relazione con marocchino di 28 anni, conosciuto via chat. Ad alcuni incontri avrebbe partecipato, solo come spettatore, l'altro uomo, che poi sarebbe stato escluso dalla coppia per volontà del 42enne.

A questo punto sarebbe iniziato il ricatto, con la minaccia di svelare il "vizietto" dell'imprenditore a tutta la sua famiglia. L'uomo però non si è lasciato intimorire ed avrebbe presentato denuncia in questura. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli della vicenda.