Scontro sui centri antiviolenza, Alessi: «Querela necessaria, ora è il tempo di lavorare assieme»

“Tra i molti progetti che la nostra fondazione Only The Brave supporta, ce ne sono numerosi a sostegno delle donne e contro la violenza sulle donne. Lo facciamo all’estero, finanziando progetti che proteggono donne, ragazze e bambine, dalla Cambogia all’India. E consapevoli della piaga purtroppo diffusa anche nel nostro Paese e nella nostra Regione, abbiamo deciso di fare la nostra parte anche qui, dando supporto all’associazione Casa di Pronta Accoglienza Sichem di Bassano (che si occupa di sostenere ed accogliere donne in cerca di aiuto, con o senza figli), e offrendo supporto e servizio psicologico e legale gratuito alle donne del territorio in difficoltà.