"Renzo Rosso, compra il Milan": i tifosi si scatenano sui social

“Renzo Rosso, compra il Milan”. Se non ci fosse quella virgola potrebbe sembrare una bufala o una provocazione social dei tifosi rossoneri. Di tifoseria si parla, certo, ma quella che lancia invece un accorato appello al patron della Diesel, da sempre di fede milanista, per comprare la loro squadra del cuore.

Il 3 marzo il closing coi cinesi del Sino-Europe Sports, come si sa, non è andato in porto, con reazioni di malcontento in tutta la rete. E se il Diavolo lo prendesse Renzo Rosso? È quello che spera un gruppo di tifosi che da pochi giorni ha creato una pagina Facebook chiamata appunto “Renzo Rosso, compra il Milan”.

Nonostante in passato lo stesso imprenditore abbia detto che il costo per lui sarebbe troppo alto, c’è invece chi ci spera ancora, al di là della provocazione visto che la Diesel è peraltro style partner del Milan. Staremo a vedere cosa risponde Renzo, che intanto indossa la maglia rossonera e vedremo quanti like farà la pagina.