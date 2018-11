Recoaro, travolto dall'albero che stava tagliando: grave boscaiolo

Incidente sul lavoro verso le 11.15. Il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, durante l'inaugurazione della nuova piazzola per l'elicottero del Rifugio Bertagnoli alla Piatta a Crespadoro è stato allertato per un boscaiolo che sì ferito mentre con il fratello stava tagliando degli alberi nelle vicinanze di Malga Morando a Recoaro Mille.

Una squadra di dieci unità ha raggiunto il luogo dell'incidente assieme al personale sanitario dell'ambulanza, che ha prestato le prime cure all'uomo, S.S., 52 anni, di Recoaro Terme, per la probabile frattura di un braccio riportata dopo essere stato investito da una pianta. I soccorritori lo hanno poi caricato in barella e sollevato con sistema di contrappeso per una cinquantina di metri lungo il pendio fino alla strada. L'infortunato è stato quindi trasportato all'ospedale di Valdagno.