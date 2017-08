Recoaro, escursionista bloccato dai crampi: soccorso prima del diluvio

Un escursionista bloccato sul sentiero dai crampi mentre il temporale si stava avvicinando, verso mezzogiorno di domenica è stato recuperato dal Soccorso Alpino e dall'eliambulanza di Trento.

La Centrale del 118 di Trento ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, che è intervenuto assieme a quello di Rovereto lungo il sentiero del Vallon dei Cavai, dove l'uomo non riusciva a proseguire per i forti dolori. Una squadra si è avvicinata da Campogrosso in fuoristrada per poi proseguire a piedi una cinquantina di minuti. Ormai prossimo il temporale, una volta individuato e raggiunto l'uomo, che era in compagnia di altre tre persone, il recupero è stato completato.