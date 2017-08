Recoaro, scout 13enne precipita in un canale: salvato in extremis

È fuori pericolo e se l'è cavata con un trauma cranico leggero e una caviglia rotta il tredicenne che martedì pomeriggio è caduto in un canalone vicino alla malga Rova a Recoaro. Laboriose e difficili le operazioni per recuperarlo, fortunatamente andate a buon fine grazie al Soccorso Alpino che l'ha estratto dal dirupo in cui era finito: 50 metri di scivolata terminata nell'acqua.

Verso le 17 l'elicottero da Verona con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso è decollato in direzione di Malga Rova, 1.100 metri di quota mentre il 118 allertava anche il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno in supporto alle operazioni.

Il giovane di Sovizzo (VI), che stava partecipando al campo scout, durante l'attività si è allontanato dal percorso segnalato ed è ruzzolato per una cinquantina di metri in una scarpata finendo sul greto di un torrente. I suoi capi hanno dato l'allarme e, allestita una corda fissa, lo hanno raggiunto.

L'eliambulanza ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, una cinquantina di metri più sopra, che si è recato subito a verificare la situazione e ha poi calato il medico dell'equipaggio, sceso poco distante. Con l'aiuto dei soccorritori è stato quindi imbarellato e sollevato verso l'alto per contrappeso una quarantina di metri, poiché la fitta vegetazione impediva di ultimare le manovre sul posto. L'infortunato è stato recuperato con un verricello di 35 metri, imbarcato e poi accompagnato all'ospedale di Vicenza.