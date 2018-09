Scivola lungo il sentiero: signora 65enne si frattura un piede

Alle 16.20 circa di domenica il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un infortunio lungo il sentiero interno alle Fonti centrali a Recoaro, 300 metri sopra il piazzale delle Terme.

Mentre passeggiava nel bosco assieme al marito, M.T.P., 65 anni, di Recoaro Terme, e scivolata mettendo male il piede e riportando la probabile frattura della caviglia. Raggiunta da cinque soccorritori, la donna è stata stabilizzata e caricata in barella, per essere trasportata fino al parcheggio, da dove si è allontanata autonomamente in direzione del pronto soccorso.