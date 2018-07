Malore fatale in baita: muore a 37 anni

Era la sua passione e il suo rifugio quella baita sul Monte Spitz dove si recava spesso per passare del tempo in mezzo alla natura. E così ha fatto domenica, recandosi nella casetta per fare dei lavori. Non vedendolo più tornare i famigliari, preoccupati dopo aver cercato di chiamarlo al telefono, sono andati a cercarlo verso sera e lo hanno trovato privo di vita all'interno dell'abitazione. Matteo Marchi aveva solo 37 anni e un malore, forse un arresto cardo circolatorio, gli è risultato fatale.

Il giovane abitava a Recoaro, in contrà Benetti, con la famiglia e di lavoro faceva l'operaio. Matteo era molto conosciuto in paese e, a quanto sembra, non aveva problemi di salute. A trovalo nella baita è stato il fratello Davide che ha subito avvertito il Suem. I sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il magistrato ha comunque disposto l'esame autoptico per stabilire le cause della morte del ragazzo.