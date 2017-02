Recoaro, l'autista ha un malore: scuolabus contro una corriera

Per fortuna non c'erano i bambini all'interno del pulmino venerdì mattina dopo le 8:00, quando il conducente di uno scuolabus di Recoaro, al rientro in azienda, si è improvvisamente sentito male alla guida. Il malore gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, che è finito contro una corriera Stv con destinazione Valli del Pasubio.

L'incidente è successo in piazza Dolomiti e sul posto è intervenuto il 118 e una pattuglia della polizia locale Valle Agno. L'autista, ex dipendente del Comune di Recoaro e attualmente dipendente della ditta Bristol, è stato trasferito al San Lorenzo di Valdagno, per accertamenti e cure. L'impatto tra i due mezzi non è stato cruento: lievi danni alla corriera Stv che è giunta in ritardo a destinazione.