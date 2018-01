Recoaro, incendio camino: anziano salvato in extremis

Poteva avere conseguenze tragiche l'incendio di un camino avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a in una casa di Recoaro in Contrà Borgo dei Martiri. Per cause ancora da stabilire il camino dell'abitazione è stato infatti avvolto dalle fiamme causando una fitta coltre di fumo all'interno della casa.

In quel momento erano presenti un anziano con problemi di mobilità e la figlia che ha tentato di portarlo all'esterno senza riuscirci. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti in tempo per spegnere l'incendio e salvare l'uomo portandolo all'esterno dell'abitazione.