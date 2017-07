Recoaro, frontale tra due auto: tre feriti gravi

Tre feriti ricoverati in codice giallo in attesa di referto. È questo il bilancio dell'Incidente tra due auto all'altezza di Fonte Abellina sulla strada per Recoaro Terme avvenuto verso mezzogiorno di lunedì.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Punto con 70enne alla guida e una signora sul posto del passeggero si è scontrata frontalmente con una Renault Megane condotta da un 48enne mentre viaggiava verso la località termale.

Dopo lo schianto sono intervenute due ambulanze del Suem che hanno portato i feriti in ospedale a Valdagno. Sul posto la polizia locale Valle Agno per i rilievi e per la regolazione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti per le ore sucessive.