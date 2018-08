Escursionista cade nel torrente: è gravissimo

Drammatico incidente a Recoaro nella mattinata di domenica. Un escursionista è caduto in un torrente da un'altezza di circa tre metri e dalle prime informazioni sembra abbia subito dei gravi traumi a livello spinale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, il Suem di Vicenza ed è arrivato l'elisoccorso.

L'uomo sarebbe caduto, per cause in via d'accertamento, da una panchina dove era seduto precipitando nel diruppo tra le rocce del corso d'acqua sottostante. L'allarme è stato immediato e le operazioni di recupero hanno presentato non poche difficoltà. Alle 11 i sanitari erano ancora sul posto per valutare dove elitrasportare l'escursionista, comunque cosciente e che avrebbe detto di non "sentire più le gambe".

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)