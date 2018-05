Recoaro, cade dal balcone del terzo piano: 27enne perde la vita

È stata trovata agonizzante a terra sul marciapiede sotto la sua casa in via Roma a Recoaro la 27enne che questa notte ha perso la vita in seguito ai gravissimi traumi riportati. Il Suem è arrivato sul luogo verso le 4:30 per soccorrere la giovane ma nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto al pronto soccorso di Valdagno per lei non c'è stato niente da fare e verso le sei del mattino è spirata.

Quello che all'inizio sembrava un incidente stradale in realtà si è rivelato un dramma dai contorni ancora non ben definiti. La ragazza è infatti caduta dal terzo piano della sua abitazione.

Sulla dinamica della disgrazia stanno indagando i carabinieri di Valdagno. La prima ipotesi è quella dell'incidente ma la conferma non è ancora certa e non è ancora esclusa nessuna pista.