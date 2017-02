Recoaro, banda di giovani saccheggia le terme: due sono minorenni

Giovedì mattina all'alba i carabinieri di Recoaro hanno identificato gli autori del furto al deposito di attrezzi delle Fonti di Recoaro. Sono un 28enne (S.S.) e un ventenne (S.M:) con precedenti e due minorenni incensurati. Ma oltre la refurtiva i militari hanno hanno trovato qualcosa di più.

Dopo due giorni di ricerche e pedinamenti i carabinieri hanno infatti trovato il magazzino dove i quattro giovani avevano stipato la refurtiva. Seghe elettriche, una motofalciatrice e decespugliatori, il tutto per un valore di circa 5000 euro, già restituiti ai proprietari. Il gruppetto è stato denunciato per furto.

Inoltre, a casa dei minorenni sono stati trovati anche 18 grammi di hashish, un grinder, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. A loro carico è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Infine, non contento, il ventenne si è invece fatto beccare a guidare in stato d'ebrezza, reato per il quale dovrà rispondere alla procura di Vicenza.