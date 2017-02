Recoaro, allarme bocconi avvelenati: morti sei cani in pochi giorni

Un appello su Facebook per mettere in allerta chiunque abbia un cane e viva nella zona di Recoro Mille: "Con la presente volevamo avvisare la spettabile clientela e non, che qualche individuo ha distribuito dei bocconi avvelenati nella zona di Recoaro Mille, causando il decesso di alcuni cani". L'allarme viene lanciato da Rosanna e Mario gestori del locale Chalet.

"È nostra intenzione esporre denuncia alle autorità competenti - scrivono -al fine di individuare il responsabile di tale azione; chiediamo cortesemente, ai proprietari di chi è stato vittima di ciò, di prendere contatti con noi allo 0445/77122 al fine di sporgere denuncia congiuntamente per una maggior efficacia". La proprietaria del locale, amante dei quattro zampe, avvisa infine di tenere gli animali al guinzaglio e controllarli a vista.