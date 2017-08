Recoaro, 80enne scivola fino al ciglio del dirupo

Domenica mattina verso le 10.20, il 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per un incidente sulla Cima del Fumante.



Salita da sola fino in vetta, al momento di scendere sul primo ripido tratto roccioso un'escursionista di Cornedo Vicentino, A.P., 80 anni, è scivolata ed è ruzzolata fermandosi sul ciglio del dirupo. Alcune persone presenti sul posto la hanno raggiunta, aiutata a rialzarsi e dato l'allarme.



L'infortunata, che aveva riportato contusioni e un trauma alla mano, pur riuscendo a camminare, ha atteso l'arrivo di 4 soccorritori, che la hanno assicurata e calata per la parte più ripida, per poi rientrare con lei al Rifugio Campogrosso e da lì accompagnarla al pronto soccorso di Valdagno.